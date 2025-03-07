Высказывания Трампа вызвали новую волну беспокойства у вассалов в Старом свете

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение свою готовность защищать союзников Вашингтона по НАТО, заявив, что он не стал бы этого делать, если бы они недостаточно платили за свою собственную оборону.

“Это здравый смысл, верно”, - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. “Если они не заплатят, я не собираюсь их защищать. Нет, я не собираюсь их защищать”.

Трамп сказал, что придерживался этой точки зрения в течение многих лет и делился ею с союзниками по НАТО во время своего президентского срока в 2017-2021 годах. По его словам, эти усилия побудили других членов 75-летнего трансатлантического альянса увеличить расходы, но “даже сейчас этого недостаточно”.

Президент США добавил: “Они должны платить больше".

Положение о взаимопомощи лежит в основе североатлантического союза, который был создан в 1949 году с главной целью противодействия риску советского нападения на территорию союзников, напоминает The Guardian.

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Высказывания Трампа могут вызвать тревогу в столицах от Европы до Азии, лидеры которых уже были обеспокоены прекращением поддержки США в области безопасности после того, как Трамп вступил в конфликт с украинским политиком Владимиром Зеленским и продемонстрировал большую готовность иметь дело с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в четверг обеспокоенные европейские лидеры поддержали планы увеличить расходы на оборону и пообещали продолжать поддерживать Украину, отмечает The Guardian.

“Я знаю, что у некоторых могут быть опасения по поводу будущего НАТО”, - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. “Итак, позвольте мне внести ясность: трансатлантические отношения и трансатлантическое партнерство остаются основой нашего североатлантического союза. Президент Трамп ясно дал понять о приверженности США и его личной приверженности НАТО, а также о том, что мы в Европе должны делать больше в плане расходов на оборону”.

В Овальном кабинете Трамп заявил, что члены НАТО являются его друзьями, но усомнился в том, что Франция или “пара других стран” защитят США в момент кризиса.

“Знаете, какая у меня самая большая проблема с НАТО? Я действительно очень хорошо знаю этих ребят. Они мои друзья. Но если у Соединенных Штатов возникли бы проблемы, и мы позвонили им, и сказали: "У нас проблема, Франция. У нас проблема, о паре других я не буду упоминать. Как вы думаете, они придут и защитят нас? Предполагается, что придут. Я не уверен.”

Североатлантический союз пришел на помощь США после 11 сентября, что стало единственным случаем в его истории, когда были задействованы гарантии обороны, утверждает The Guardian. Статья 5 была задействована после нападений на башни-близнецы в 2001 году, что привело к крупнейшей операции НАТО в Афганистане. В операции участвовали французские военные.

Трамп в четверг заявил, что считает НАТО “потенциально хорошей организацией”, если удастся решить проблему с расходами.

“Они обманывают нас в торговле”, - сказал он об альянсе в области безопасности.

Комментарии Трампа, порочащие НАТО, в значительной степени соответствуют его многолетней критике альянса, но они прозвучали в период повышенной обеспокоенности западного мира по поводу дружеских отношений Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который долгое время рассматривал НАТО как угрозу, отмечает The Guardian, но добавляет, что Трамп подтвердил приверженность США взаимной обороне НАТО совсем недавно, на прошлой неделе, во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.