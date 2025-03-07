Орбан анонсировал референдум в Венгрии по членству Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу (ЕС). Об этом пишет Politico.

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Орбан анонсировал, что его правительство проведет опрос среди венгров об их позиции о членстве Киева в ЕС.

«У нас есть так называемая схема национальных консультаций, которую мы регулярно используем для выяснения мнения народа, поэтому мы будем использовать ту же схему и сейчас», – сказал он.

Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

Накануне Венгрия единственная не поддержала итоговое заявление экстренного саммита Европейского союза по конфликту на Украине. Премьер Обран в связи с этим заявил, что в изоляции находится не Венгрия, а Евросоюз, который отдалился от США, Китая и России.