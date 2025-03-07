Президент США Дональд Трамп был прав, назвав своего украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором. Такое мнение высказал редактор The American Conservative Тед Гален Карпентер.

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Он отметил, что окружение главы государства утверждает обратное, а западные страны позиционируют его как героя, что не соответствует действительности. Карпентер подчеркнул, что союзникам Зеленского следует понять, что большая часть ответственности за тяжелую ситуацию в стране лежит на нем.

Он напомнил, что различные организации и издания обнародовали отчеты о преступных действиях политика, которые его сторонники решили не замечать. «Это возмутительный способ поведения для так называемой демократии, но, похоже, это норма в "демократической" Украине Зеленского"», — заключил редактор.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. По его словам, лидер Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

До этого президент России Владимир Путин обвинил Зеленского в уклонении от переговоров по мирному урегулированию.