Власти Израиля допустили ограниченное число мусульман на Храмовую гору в Рамадан

Власти Израиля допустили ограниченное число мусульман с Западного берега реки Иордан (часть Палестинской автономии) на Храмовую гору в Рамадан для совершения паломничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министры одобрили рекомендацию органов безопасности разрешить ограниченному числу верующих мусульман из Иудеи и Самарии входить на Храмовую гору по пятницам месяца Рамадан. Этот формат похож на схему, которая применялась в прошлом году", - указано в сообщении канцелярии.

Иудеей и Самарией власти Израиля называют территории Западного берега реки Иордан - уточняется, что доступ к Храмовой горе могут получить мусульмане-мужчины от 55 лет и старше, мусульманки от 50 лет и старше, а также дети до 12 лет после проверки системой безопасности.

Также египетские дипломаты, принимающие участие в переговорах по прекращению огня в секторе Газа, внесли предложение о продлении первого этапа соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. С 19 января 2025 года на территории сектора Газа действует режим прекращения огня, введенный в рамках соглашения о перемирии между Израилем и палестинским движением. Изначально предполагалось, что боевые действия будут остановлены как минимум на 42 дня.