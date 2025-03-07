Хегсет: США воодушевлены сигналами из Киева, но помощь пока на паузе

Президент США Дональд Трамп возобновит оказание военной помощи Украине, когда Киев докажет стремление к миру.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, президент США Дональд Трамп следит за словами и действиями Киева в отношении мирного процесса. Хегсет отметил, что военная помощь приостановлена, пока с украинской стороны не появится «настоящей приверженности пути к миру».

«Мы воодушевлены сигналами, которые получаем. В конечном счёте решение принимать ему (Трампу. — RT), но пока это на паузе», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио призвал Украину не подрывать усилия США по урегулированию конфликта и проявить заинтересованность.