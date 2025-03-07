Хегсет: США воодушевлены сигналами из Киева, но помощь пока на паузе

Хегсет: Трамп возобновит помощь Украине, когда Киев докажет стремление к миру
Президент США Дональд Трамп возобновит оказание военной помощи Украине, когда Киев докажет стремление к миру.
Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, президент США Дональд Трамп следит за словами и действиями Киева в отношении мирного процесса. Хегсет отметил, что военная помощь приостановлена, пока с украинской стороны не появится «настоящей приверженности пути к миру».
«Мы воодушевлены сигналами, которые получаем. В конечном счёте решение принимать ему (Трампу. — RT), но пока это на паузе», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Госдепа Марко Рубио призвал Украину не подрывать усилия США по урегулированию конфликта и проявить заинтересованность.