Фицо выступил против идеи Макрона о ядерном зонтике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против французского ядерного зонтика над республикой.

«Не хочу, чтобы Словакия была частью ядерного зонтика Франции», — цитирует его ТАСС.

По словам Фицо, если бы идея президента Франции Эммануэля Макрона была реализована, то решение об использовании ядерного оружия принимал бы Париж, что, как подчеркнул премьер Словакии, для него является неприемлемым.

Ранее Макрон в обращении к гражданам заявил, что решил инициировать обсуждение использования ядерного оружия республики для «защиты» всего Евросоюза.

По его словам, французский ядерный зонтик над Европой сделает Париж сильнее.