Трамп высказался по поводу союзников по НАТО

Соединенные Штаты не намерены защищать тех союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО), которые не тратят на оборону достаточно средств. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Его спросили, намерен ли он сделать официальной политику, согласно которой Вашингтон не будет защищать союзников по альянсу, тратящих недостаточно на свои оборонные расходы. "Это здравый смысл. Если вы не платите, я не собираюсь вас защищать. Когда я это сказал [союзникам], на меня обрушился шквал гнева.

Они говорили: "Он нарушает [положения Устава] НАТО", - ответил президент. Трамп добавил, что другие страны - участницы НАТО "сейчас платят недостаточно, они должны платить больше".

Он допустил, что в настоящее время вряд ли кто-то решит защищать США из их союзников по альянсу. "Я очень хорошо знаю этих ребят. Они мои друзья, но если бы у Соединенных Штатов были проблемы и мы бы позвонили им, сказали, что у нас проблемы - Франции, паре других, не буду упоминать их, - вы думаете, они придут и защитят нас? Они должны, но я не уверен [в этом]", - сказал американский лидер. Он также заявил, что похожая ситуация у США с Японией.

"У нас интересная сделка с Японией: мы должны защищать их, но они не должны защищать нас", - отметил глава государства.

Его спросили, зачем США оставаться в НАТО при таких условиях. "Я рассматриваю НАТО как потенциально хорошую [организацию]", - ответил Трамп.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что администрация Соединенных Штатов требует, чтобы все союзники по НАТО выполнили свои обязательства по доведению военных расходов до 2% ВВП уже к следующему саммиту альянса в июне этого года. Трамп после вступления в должность президента США неоднократно заявлял о намерении добиться того, чтобы государства - члены НАТО в Европе увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.