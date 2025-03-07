Бессент заявил о готовности США усилить санкции против России ради мира
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов усилить санкции против энергетики России ради мирных переговоров.
Об этом передаёт Bloomberg.
«Нынешняя администрация сохранила усиленные санкции и без колебаний пойдёт ва-банк, если это обеспечит рычаги влияния на мирных переговорах», — заявил он.
По словам Бессента, санкции при администрации президента США Дональда Трампа «будут применять эксплицитно и агрессивно для немедленного достижения максимального эффекта».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления американской стороны в вопросе снятия санкций с России.
Он также отметил, что США не являются дружественной России страной в данный момент.