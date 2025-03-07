Трамп объявил о планах посетить Саудовскую Аравию в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетит Саудовскую Аравию в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщает ТАСС.

Трампа спросили, планирует ли он отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Не знаю. Не могу вам сказать, но я собираюсь в Саудовскую Аравию», — ответил американский лидер, уточнив, что поездка может состояться в ближайшие полтора месяца.

Также, по данным Reuters, в настоящее время спецпосланник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стив Виткофф, который примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии на следующей неделе, обсуждает с Киевом план мирного урегулирования конфликта.

«Сейчас мы ведем переговоры о координации встречи с украинцами. Скорее всего, она произойдет в Эр-Рияде или Джидде», — приводятся в тексте его слова.

О планах посетить Саудовскую Аравию у себя в Telegram-канале также объявил Владимир Зеленский. По его словам, он прибудет с визитом в страну 10 марта и встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

«После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина заинтересована в мире», — написал он.

Встретятся ли Зеленский и Трамп в Саудовской Аравии неизвестно.