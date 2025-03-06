Трамп заявил об отсутствии выбора у Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине придется пойти на мирную сделку, поскольку у нее нет выбора. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции.

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«Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — сказал он [цитата по ТАСС]. Глава Белого дома добавил, что Россия в его понимании «также хочет заключить сделку».

Он также заявил, что Вашингтон достиг большого прогресса с Украиной и большого прогресса с Россией за последние несколько дней.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.