В Латакии патруль сирийских сил безопасности атаковали сторонники экс-президента Асада, что привело к гибели одного человека и ранению двоих.

Агентство SANA сообщает, что в провинции Латакия, неподалеку от города Эль-Хаффа, патруль департамента общественной безопасности столкнулся с засадой, устроенной вооруженными сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада. В результате инцидента один представитель сирийских сил безопасности погиб, а двое получили ранения, сообщает ТАСС.

С 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между подчиняющимися новым властям Сирии силами безопасности и вооруженными сторонниками Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, который является домом для алавитов, религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

В ответ на эти столкновения власти Сирии направили в указанные провинции армейские части и бронетехнику, а в основных городах был введен комендантский час.

Министерство обороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами страны после двухдневных боев, которые стали самым серьезным вызовом для переходного правительства в Дамаске с момента смены власти в декабре прошлого года.

По данным управления внутренних дел Латакии, во время подавления мятежа погибли 50 сотрудников сирийских сил безопасности. Также урдский телеканал Rudaw сообщал о гибели 229 мирных граждан.

В субботу Минобороны Сирии объявило о закрытии дорог в прибрежные районы, включая Латакию и Тартус, после недавних вооруженных столкновений.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.