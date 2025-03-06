В США выступили с призывом к Зеленскому

Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продвижение к нему продолжилось. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

Она указала, что перепалка Зеленского и Трампа, во время которой американский президент США отчитал его за неуважение к Соединенным Штатам, стала сюрпризом для американской стороны. Позже Зеленский признал, что ситуация развивалась не по плану и нехорошо, чем продемонстрировал понимание серьезности проблемы, добавила Брюс.

«Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — сказала она.

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Брюс отметила, что Белый дом и госсекретарь США Марко Рубио по-прежнему настроены на урегулирование конфликта на Украине, для которого нужны переговоры обоих сторон, но пока на Украине «тупиковая ситуация» и бои продолжаются.