Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия.

Речь идет о диалоге с Россией и Китаем, заявил глава Белого дома в своем видеообращении.

«Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной», — цитирует Трампа РИА Новости.

Стала известна просьба Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп уже ранее выражал намерение сотрудничать с Россией и Китаем по вопросам ядерного разоружения. В контексте этих усилий, его последнее заявление о желании начать переговоры по полной денуклеаризации подчеркивает продолжение его политики в области ядерного разоружения.