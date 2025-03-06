Госдеп: Вашингтон не менял отношение к ХАМАС

Контакты между США и ХАМАС не означают изменения позиции Вашингтона, согласно которой это радикальное палестинское движение не должно поддерживать присутствие в секторе Газа. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

Белый дом 5 марта подтвердил, что между должностными лицами США и представителями ХАМАС были контакты. По сведениям источников портала Axios, они касались освобождения американских заложников и возможности заключения более широкого соглашения о перемирии в секторе Газа.

"Во-первых, если вы с кем-то говорите, это еще не переговоры", - заявила в связи с этим Брюс. Как она добавила, контакты были направлены на "донесение американской позиции". "Не было никаких изменений позиции. Это было изложение прежней американской позиции относительно ХАМАС и того, что его не должно быть в Газе", - пояснила Брюс.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента, говоря о ситуации в секторе Газа, заверила, что "шаги, которые нужны для мира, будут сделаны", но не привела подробностей. По словам Брюс, ХАМАС следует понимать, что позиция Вашингтона не меняется.

В публикации Axios отмечалось, что встречи между спецпосланником президента США Дональда Трампа по делам заложников Адамом Белером и представителями ХАМАС проходили в Дохе. Портал подчеркивал, что США никогда раньше не вели прямые переговоры с движением ХАМАС, признанным Вашингтоном террористическим в 1997 году.

Трамп 5 марта потребовал от ХАМАС немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это "последним предупреждением".