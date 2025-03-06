Орбан раскрыл, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите

Главы государств и правительств стран ЕС на саммите задавали вопросы Владимиру Зеленскому с тем, чтобы понять, «какая ситуация в голове» политика, что он думает о будущем, рассказал в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

В Брюсселе в четверг, 6 марта, начался внеочередной европейский саммит по вопросам обороны и помощи Украине. Он проходит на фоне деградации отношений Киева и Вашингтона.

«Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какая ситуация на линии фронта, и какая ситуация в голове президента Украины, что он думает о будущем», — разъяснил Орбан.

Премьер заметил, что лидеры европейских стран ломают голову над вопросом, должна ли Украина в сложившейся ситуации продолжать активные боевые действия.

По его словам, большинство глав государств и правительств склоняется к продолжению конфликта. Они готовы взять на себя тот финансовый и военный груз, который на протяжении трех лет несли Соединенные Штаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что нельзя предсказать, как приостановка военной помощи Киеву со стороны США повлияет на Зеленского.

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — отметил Лавров.

Напомним, что поставки помощи Украине прекратились в районе 4.30 мск во вторник, 4 марта. Все грузы военного и двойного назначения были заблокированы в портах и на складах.

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В Белом доме подчеркнули, что мера будет действовать до тех пор, пока Украина не продемонстрирует приверженность мирным переговорам.