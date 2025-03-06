Расширение помощи ЕС Украине поддержали почти все страны союза

Расширение помощи Европейского союза Украине и план милитаризации объединения поддержали 26 из 27 его стран. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на европейский источник на полях внеочередного саммита ЕС.

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По его словам, «Венгрия пока воздержалась».

Источник также заявил, что дискуссия на мероприятии еще продолжается.

Основными темами саммита стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала государств ЕС, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Европейские лидеры собрались на внеочередной саммит по помощи Украине

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров стран Евросоюза в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как заявил политик, его страна готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Россию.