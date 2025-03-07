Столкновения сторонников Асада с войсками Сирии произошли в Эз-Зираа

В квартале Эз-Зираа произошли ожесточенные перестрелки между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и бойцами спецподразделений вооруженных сил переходного правительства республики. Об этом сообщает телеканал Syria TV. По информации журналистов, возле управления уголовного розыска также произошли взрывы. Авторы отметили, что бойцам спецназа удалось отбить атаки вооруженных групп и нанести им потери. До этого агентство Reuters сообщило, что в Латакии началось восстание алавитов (сторонников Асада), направленное против нового правительства страны.

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По его данным, столкновения продолжались в городе Джабла, расположенном на побережье Средиземного моря. Восстание началось после попытки военных нового правительства провести зачистку в одной из деревень региона. В ноябре прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и Дамаск. В декабре командование сирийской армии объявило, что правление Асада "закончилось". В МИД России сообщили, что экс-президент Сирии решил оставить пост главы государства и покинул республику. Позже стало известно, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.