В Турции высказались об охлаждении в отношениях с Россией

Советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявил, что информация об охлаждении в отношениях Анкары и Москвы не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что в отношениях между Россией и Турцией наметилось определенное охлаждение.

«Никакого перелома нет», — подчеркнул Кылыч.

Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Зафер Шахин предположил, что Запад пытался натравить Турцию на Россию через конфликт на Украине.

В Кремле ответили на вопрос об охлаждении отношений России и Турции

По его словам, сторонники глобальной войны на протяжении многих лет предпринимают попытки развязать масштабный конфликт между странами. Он добавил, что пока им не удается реализовать свои планы.