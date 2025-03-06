В Турции высказались об охлаждении в отношениях с Россией
Советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявил, что информация об охлаждении в отношениях Анкары и Москвы не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что в отношениях между Россией и Турцией наметилось определенное охлаждение.
«Никакого перелома нет», — подчеркнул Кылыч.
Ранее колумнист турецкой проправительственной газеты Milliyet Зафер Шахин предположил, что Запад пытался натравить Турцию на Россию через конфликт на Украине.
В Кремле ответили на вопрос об охлаждении отношений России и Турции
По его словам, сторонники глобальной войны на протяжении многих лет предпринимают попытки развязать масштабный конфликт между странами. Он добавил, что пока им не удается реализовать свои планы.