В Турции высказались об охлаждении в отношениях с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч высказался о наличии якобы охлаждения в отношениях Анкары и Москвы. Об этом он сообщил в интервью CNN turk.

Кылыч отметил, что никого перелома в отношениях двух стран нет.

Ранее на вопрос об охлаждении во взаимодействии Турции и России ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, двусторонние отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться.