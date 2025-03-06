С сайта Белого дома удалили договор с Украиной

С сайта Белого дома удалили страницу с договором по безопасности с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

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10-летнее соглашение с Украиной было подписано в 2024 году бывшим президентом США Джо Байденом. Документ, по которому Вашингтон обязуется поставлять Украине оружие, не требует ратификации со стороны Конгресса и может быть отменен главой государства в любой момент.

Сейчас при попытке перехода на страницу показывается «ошибка 404». При этом официальных подтверждений того, что американский президент Дональд Трамп аннулировал договор, пока не было.

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Ранее США потребовали от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией. Утверждается, что украинские власти должны обозначить «конкретный путь» к перемирию и переговорам с Москвой.