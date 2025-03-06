Стали известны детали предстоящей встречи США и Украины в Эр-Рияде

Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии с тем, чтобы обсудить усилия по прекращению огня. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, это будет первая встреча на высоком уровне между странами после публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Журналисты напомнили, что скандал привел к беспрецедентному кризису между Вашингтоном и Киевом, к приостановке военной помощи со стороны США.

Решение о встрече было принято в ходе переговоров между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, пояснил источник.

Стало известно, где пройдет встреча делегаций США и Украины

Собеседник портала отметил, что в понедельник, 10 марта, Саудовскую Аравию может посетить Зеленский. В ходе поездки он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.