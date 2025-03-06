Стали известны детали предстоящей встречи США и Украины в Эр-Рияде

Высокопоставленные официальные лица США и Украины встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии с тем, чтобы обсудить усилия по прекращению огня. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Стали известны детали предстоящей встречи США и Украины в Эр-Рияде
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По данным портала, это будет первая встреча на высоком уровне между странами после публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе.

Журналисты напомнили, что скандал привел к беспрецедентному кризису между Вашингтоном и Киевом, к приостановке военной помощи со стороны США.

Решение о встрече было принято в ходе переговоров между советником Белого дома по национальной безопасности Майком Уолтцем и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, пояснил источник.

Стало известно, где пройдет встреча делегаций США и Украины

Собеседник портала отметил, что в понедельник, 10 марта, Саудовскую Аравию может посетить Зеленский. В ходе поездки он встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

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