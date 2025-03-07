Bloomberg: США потребуют от Украины скорейшего прекращения огня

Соединённые Штаты обсудили состав своей делегации на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«У нас нынешним утром были обсуждения с советником президента США по национальной безопасности (Майком Уолтцем. — RT) относительно того, какими будут имена участников этой команды», — приводит его слова ТАСС.

Уиткофф также отметил, что Вашингтон уже проинформировал об этом Москву и собирается уведомить Киев.

Ранее он заявил, что США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие.