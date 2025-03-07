Bloomberg: США потребуют от Украины скорейшего прекращения огня

Уиткофф: США обсудили состав своей делегации на переговорах по Украине

Соединённые Штаты обсудили состав своей делегации на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

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© ТАСС

Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«У нас нынешним утром были обсуждения с советником президента США по национальной безопасности (Майком Уолтцем. — RT) относительно того, какими будут имена участников этой команды», — приводит его слова ТАСС.

Уиткофф также отметил, что Вашингтон уже проинформировал об этом Москву и собирается уведомить Киев.

Ранее он заявил, что США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие.

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