Келлог назвал «глобальной проблемой» сближение России с тремя странами

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал «глобальной проблемой» сближение России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время семинара неправительственного Совета США по международным отношениям. По словам Келлога, во время первого срока Дональда Трампа на посту президента, Вашингтон пытался не допускать сближения России, Ирана, КНР и КНДР. Однако на сегодняшний день, по его мнению, эти страны значительно сблизились.

«Если на Корейском полуострове, где находятся 20 тысяч американских военнослужащих, разразится война, то в концептуальном плане, возможно, вы увидите, что российские войска принимают участие в боевых действиях. Поскольку это предусмотрено частью соглашения (соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Северной Кореей). Мы с этим четыре года назад не сталкивались. Это совершенно новая договоренность», — заявил он.

Келлог: стамбульские соглашения не являются справедливым ориентиром для мира

Ранее Келлог заявил, что Россия и США должны перезагрузить отношения.