Палата представителей США вынесла порицание пытавшемуся прервать Трампа конгрессмену

Палата представителей США вынесла порицание конгрессмену Грину
Палата представителей Конгресса США вынесла порицание законодателю Элу Грину (демократ от штата Техас), который попытался прервать выступление американского президента Дональда Трампа. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.
Дисциплинарную меру в отношении конгрессмена поддержали 224 законодателя, в том числе 10 его однопартийцев, против высказались 198 членов Палаты представителей.
Соответствующую резолюцию внес на рассмотрение нижней палаты конгрессмен Дэн Ньюхаус (республиканец от штата Вашингтон), обвинив Грина в нарушении правил поведения. Вынесение порицания законодателю не влечет за собой никаких практических последствий, однако выражает серьезный упрек со стороны других конгрессменов.
Грин 4 марта попытался прервать выступление Трампа перед обеими палатами Конгресса США. Демократ выкрикивал, что у хозяина Белого дома нет мандата от американского народа. После нескольких замечаний спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) приказал вывести Грина из зала.
В начале февраля Грин заявил о намерении инициировать процедуру импичмента в отношении американского лидера. Конгрессмен также пытался инициировать эту процедуру во время первого президентского срока Трампа (2017-2021 гг.).