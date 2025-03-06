Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом

Дизайнер Владимира Зеленского Эльвира Гасанова объяснила его образ во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая произошла в Белом доме. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Гасановой, образ Зеленского является частью его послания, которое он хочет донести миру. Напомним, что с началом СВО Владимир Зеленский стал появляться на публичных встречах не в официальных костюмах, а в милитари-стиле.

«Суть его одежды — не во внешнем виде. Это часть его послания миру, суть которого состоит в том, что он остается со своим народом. <...> Это не время для костюма. Мы не можем носить костюмы, когда наши солдаты сражаются, а наши люди — в убежищах. Это больше, чем мода — это коммуникация», — заявила она.

Гасанова также добавила, что самого Зеленского сейчас не слишком волнует его одежда, и даже в мирное время он считал неуместным делать сильный акцент на утонченности своего стиля.

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28 февраля Трамп и Зеленский встретились в Белом доме для подписания соглашения по редкоземельным металлам. В процессе они вступили в перепалку — в результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, без запланированных подписания документов и совместной пресс-конференции. Во время этой встречи журналисты несколько раз задавали Зеленскому вопрос о том, почему он приехал в Белый дом не в официальном костюме.