США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в качестве условия подписания сделки по редкоземельным металлам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Вашингтон дал понять, что Трамп готов заключить соглашение по редкоземельным металлам, которое было заморожено после конфликта американского главы и Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе. При этом указывалась, что обсуждения будут возобновлены, только если Киев обозначит «конкретный путь» к прекращению огня и переговорам с Россией.

По словам собеседников Bloomberg, именно эти дополнительные условия и стали основной причиной, по которой соглашение о редкоземельных металлах до сих пор так и не было подписано, несмотря на заявления Трампа и Зеленского о готовности «переступить черту».

«Трамп намерен связать предлагаемую американо-украинскую сделку по добыче полезных ископаемых с требованиями к Киеву взять на себя обязательства по быстрому прекращению огня с Россией», — добавили источники агентства.

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Они указали, что сдвиги в возобновлении сделки могут произойти уже в ближайшие дни, однако «позиция США всегда может измениться».