США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в качестве условия подписания сделки по разработке минеральных ресурсов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Вашингтон готов заключить соглашение, замороженное после конфликта Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе, только если Киев обозначит "конкретный путь" к прекращению огня и переговорам с Москвой.

Стало известно, где пройдет встреча делегаций США и Украины