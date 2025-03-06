Bloomberg: США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с РФ
Администрация президента США Дональда Трампа требует от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией в качестве условия подписания сделки по разработке минеральных ресурсов.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Вашингтон готов заключить соглашение, замороженное после конфликта Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме на прошлой неделе, только если Киев обозначит "конкретный путь" к прекращению огня и переговорам с Москвой.
Стало известно, где пройдет встреча делегаций США и Украины
"Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон", - пояснили источники агентства.