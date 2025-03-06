Трамп может отказаться защищать союзников США по НАТО

Президент США Дональд Трамп может отказаться защищать страны НАТО, которые не исполняют обязательства по тратам на оборону. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, в настоящее время Трамп рассматривает возможность изменения формата участия Вашингтона в НАТО. В частности, он предложил «отдавать предпочтение членам альянса, которые тратят определенный процент ВВП на оборону».

«Таким образом США смогут не защищать подвергнувшегося нападению члена НАТО, если он не достиг нужного порога расходов на оборону», — сказали источники NBC News.

Кроме того Трамп обсуждает со своей командой вариант, при котором Вашингтон будет в первую очередь проводить военные учения в рамках НАТО с теми государствами-партнерами, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону.

«Белый дом уже дал понять европейским союзникам, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Один из вариантов заключается в том, чтобы передислоцировать часть американских войск в регионе таким образом, чтобы они были сосредоточены или размещены вокруг тех стран НАТО , которые увеличили свои расходы на оборону до определенного процента своего ВВП», — добавили собеседники телеканала.

Напомним, что Трамп неоднократно критиковал страны-члены альянса за то, что они тратят менее 2% своего ВВП на оборону. По его словам, это является «дополнительным бременем для США». В связи с этим он заявил о намерении потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП.