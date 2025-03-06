Стало известно, где пройдет встреча делегаций США и Украины

Делегация США во вторник, 11 марта, направится в Эр-Рияд для встречи с украинцами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В составе американской делегации будут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Киев будет представлен главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и рядом других официальных лиц.

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Ранее Ермак сообщил, что после скандала в Овальном кабинете Белого дома между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, договорился с Уолтцем о встрече переговорщиков в ближайшее время.