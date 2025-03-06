Зеленский планирует посетить Саудовскую Аравию 10 марта

Владимир Зеленский собирается отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию 10 марта, где проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"На следующей неделе в понедельник запланирован мой визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что представители Киева и Вашингтона намерены провести встречу в Саудовской Аравии для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования украинского конфликта.

Как сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники, должностные лица США и Украины на встрече в Саудовской Аравии 12 марта обсудят "усилия по достижению прекращения огня". Как утверждалось в публикации, договоренности относительно этого были достигнуты в телефонном разговоре помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца и главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По сведениям портала, делегацию Украины на встрече возглавит Ермак, США будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф и Уолтц.