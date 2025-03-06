Президент Польши призвал Зеленского вернуться к «спокойным переговорам» с США

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо вернуться к «спокойным переговорам» с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на брифинге по итогам встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. По мнению Дуды, Зеленский должен возобновить «спокойные переговоры» с США, которые касались бы не только военной, но и политической поддержки Украины.

«Я верю, что это переходная ситуация в отношениях между США и Украиной, временная ситуация с появившимся переговорным тупиком. <...> Это очень сложные и острые переговоры. Но я верю, что мы по-прежнему в стадии переговоров», — заявил он.

Дуда также добавил, что помощь Украине на самом деле находится в интересах США, поскольку в будущем Вашингтон сможет заработать на сделке по редкоземельным металлам.

Ранее Дуда предложил НАТО поднять порог расходов на оборону до 3%.