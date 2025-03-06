Франция будет обогащать ядерное топливо для АЭС Украины

Украинская национальная компания "Энергоатом" подписала соглашение о поставке услуг по обогащению ядерного топлива для атомных электростанций Украины с французской госкомпании Orano. Об этом сообщил "Энергоатом" в Telegram-канале.

"Orano и "Энергоатом" объявили о подписании долгосрочного коммерческого соглашения о предоставлении услуг по обогащению ядерного топлива до 2040 года", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" в ноябре 2023 года заключил договор о поставках на Украину обогащенного урана до 2035 года с британской компанией Urenco. Единственным поставщиком топливных сборок для нужд атомных электростанций "Энергоатома" является американская компания Westinghouse. Поставками обогащенного урана для Westinghouse занимается Urenco. Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование топливных сборок, которые производит российская компания "ТВЭЛ". Однако в марте 2022 года в "Энергоатоме" сообщили, что Украина полностью отказывается от закупок российского топлива и заменяет его сборками Westinghouse.

На подконтрольной Киеву территории страны сейчас работают построенные во времена Советского Союза три АЭС - Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская, в составе которых эксплуатируется девять энергоблоков. Использование в их реакторах американских топливных сборок периодически приводит к внеплановым остановкам и ремонтам.