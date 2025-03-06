Орбан: лидеры ЕС склоняются к продолжению конфликта на Украине

Лидеры стран ЕС на саммите сообщества общались с Владимиром Зеленским с целью выяснить, что у него в голове и что происходит на линии фронта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Мы выслушали президента Украины, а затем некоторые задавали вопросы, с помощью которых мы пытались понять, какая ситуация на линии фронта и какая ситуация в голове президента Украины, что он думает о будущем», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Брюссель хочет мира на Украине через силу, поэтому намерен вооружать ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неформальный саммит ЕС в Лондоне «утешительным собранием» для Зеленского после провала переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.