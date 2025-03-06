СМИ: Трамп может отказаться от защиты некоторых стран НАТО

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность изменения политики Вашингтона в НАТО, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация США может пересмотреть обязательства по защите союзников, которые не выполняют требования по уровню оборонных расходов.

Согласно предложенному подходу, Соединенные Штаты могут не оказывать военную поддержку странам НАТО, если их расходы на оборону не достигают установленного процента от ВВП. Это может означать отход от пятой статьи устава альянса, закрепляющей принцип коллективной обороны.

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Помимо этого, Трамп рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе и перераспределения войск в страны, соответствующие требованиям по финансированию обороны. Также обсуждается приоритетное участие таких государств в совместных военных учениях, передает «Радиоточка НСН».