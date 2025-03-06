Владимир Зеленский требует «гарантии безопасности» от западных стран для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, рассказал в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшей «гарантией безопасности» для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Гарантии безопасности, которые сегодня просит Зеленский — это гарантии продолжить все те же действия, построить в центре Европы маленькое нацистское государство с культом личности вождя и правом продолжать социальные эксперименты над оставшимися гражданами», — отметил Дубинский.

По его мнению, конечная цель Зеленского состоит в том, чтобы удержать власть, остаться правителем этого «карикатурного» государства. Он добавил, что реализация этого замысла поставит под угрозу безопасность всей мировой общественности.

«Дать гарантии под такое территориальное образование — не просто глупо, а и чрезвычайно опасно. Потому что этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к третьей мировой войне», — предупредил парламентарий.

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Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны ЕС не смогут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.