В Раде раскрыли планы Зеленского
Владимир Зеленский требует «гарантии безопасности» от западных стран для сохранения своей власти и проведения социальных экспериментов над Украиной, рассказал в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лучшей «гарантией безопасности» для Украины будет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
«Гарантии безопасности, которые сегодня просит Зеленский — это гарантии продолжить все те же действия, построить в центре Европы маленькое нацистское государство с культом личности вождя и правом продолжать социальные эксперименты над оставшимися гражданами», — отметил Дубинский.
По его мнению, конечная цель Зеленского состоит в том, чтобы удержать власть, остаться правителем этого «карикатурного» государства. Он добавил, что реализация этого замысла поставит под угрозу безопасность всей мировой общественности.
«Дать гарантии под такое территориальное образование — не просто глупо, а и чрезвычайно опасно. Потому что этот нацистский карлик, в итоге, реально приведет к третьей мировой войне», — предупредил парламентарий.
В Раде анонсировали подписание соглашения с Россией
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что страны ЕС не смогут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.