Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на соцсети Маска.

Таким образом Маск прокомментировал пост в соцсетях о том, что единственным способом достичь мира на Украине является смена власти в стране. По мнению Маска, при демократических выборах на Украине Зеленского ждало бы поражение.

«Украине нужно провести выборы. Зеленский проиграет с большим отрывом», — заявил он.

Маск раскритиковал Зеленского

Ранее Маск потерял 110,8 миллиардов долларов в результате падения акций компании Tesla.падения акций компании Tesla.