Маск предрёк Зеленскому проигрыш на выборах
Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет с большим отрывом, заявил американский предприниматель Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа.
«Украине нужно провести выборы. Зеленский проиграет с большим отрывом», — указал Маск на своей странице в соцсети X.
Соответствующим образом Маск отреагировал на публикацию в социальной сети, в которой говорилось о том, что единственным способом достичь мира на Украине станет смена нынешнего киевского режима.
Ранее Маск назвал Зеленского диктатором и призвал провести выборы на Украине.