Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет с большим отрывом, заявил американский предприниматель Илон Маск, входящий в команду президента США Дональда Трампа.

«Украине нужно провести выборы. Зеленский проиграет с большим отрывом», — указал Маск на своей странице в соцсети X.

Соответствующим образом Маск отреагировал на публикацию в социальной сети, в которой говорилось о том, что единственным способом достичь мира на Украине станет смена нынешнего киевского режима.

Маск раскритиковал Зеленского

Ранее Маск назвал Зеленского диктатором и призвал провести выборы на Украине.