В буфете на саммите ЕС в Брюсселе нашли российский флаг

Флаг России замечен в буфете на европейском саммите в Брюсселе, где перекусывают журналисты и дипломаты, пишет издание Euractiv.

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"Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты перекусывают в буфете, где их встречает российский флаг", - говорится в публикации.

На опубликованном фото видна гирлянда флагов, среди которых есть российский триколор.

Отмечается, что там можно увидеть флаги со всего мира, включая Иран, Украину и Китай.

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Экстренная встреча руководителей стран-членов ЕС 6 марта в Брюсселе посвящена оборонной проблематике и конфликту на Украине. Лидеры ЕС обсудят ожидания блока относительно мира на Украине и то, какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров.