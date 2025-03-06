В буфете на саммите ЕС в Брюсселе нашли российский флаг
Флаг России замечен в буфете на европейском саммите в Брюсселе, где перекусывают журналисты и дипломаты, пишет издание Euractiv.
"Пока лидеры ЕС ведут переговоры, журналисты и дипломаты перекусывают в буфете, где их встречает российский флаг", - говорится в публикации.
На опубликованном фото видна гирлянда флагов, среди которых есть российский триколор.
Отмечается, что там можно увидеть флаги со всего мира, включая Иран, Украину и Китай.
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Экстренная встреча руководителей стран-членов ЕС 6 марта в Брюсселе посвящена оборонной проблематике и конфликту на Украине. Лидеры ЕС обсудят ожидания блока относительно мира на Украине и то, какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров.