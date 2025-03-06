В Белом доме опровергли сообщения о лишении украинцев правового статуса

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщение о намерении администрации США лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинцев. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Белый дом планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта. Отмечалось, что данная мера может быть принята уже в апреле.

«Очередные фейковые новости от Reuters, основанные на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чем говорят. Правда: никакого решения на данный момент принято не было», — прокомментировала это Левитт.

Напомним, что еще в конце января США приостановили программу помощи беженцам с Украины на время пересмотра ее условий. Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп. Программа до сих пор не была возобновлена.