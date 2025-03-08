Трамп заявил, что Канада "обманывает американских фермеров"

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Канады ввело заградительные пошлины в отношении молочной продукции из Соединенных Штатов и тем самым "обманывает американских фермеров".

"Канада обманывает американских фермеров по USMCA (трехстороннее соглашение о свободной торговле между Канадой, Мексикой и США - прим. ТАСС)", - написал он в социальной сети Truth Social. "Некоторые примеры канадских тарифов на американскую молочную продукцию за пределами ограниченной квоты включают: на молоко - до 243%, на масло - до 298%, а на сыр - до 245%", - добавил глава государства.

"Эти заоблачные тарифы являются частью несправедливой и давней политики Канады, направленной на защиту отечественных производителей от иностранной конкуренции, особенно в сельском хозяйстве. Наши великие американские молочные фермеры заслуживают справедливого отношения со стороны Канады. Наслаждайтесь, пока можете!" - резюмировал он.

Нынешний договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе занимавшего на тот момент пост президента США Трампа, который посчитал, что аналогичное торговое соглашение NAFTA не отвечает интересам Соединенных Штатов. Он вступил в силу в 2020 году и, согласно плану, может быть пересмотрен в 2026 году.

Администрация США 4 марта ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо после этого заявил, что Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, поэтому Оттава ввела ответные пошлины против Вашингтона. По его словам, Канада вводит тарифы в размере 25% на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд).