Британия решила собрать новую коалицию для помощи Украине

По информации газеты Times, Великобритания ведет переговоры с примерно 20 странами с целью создания коалиции, которая будет обеспечивать гарантии мира на Украине. Издание ссылается на слова британского чиновника.

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Основной круг переговоров, как сообщается, включает в себя страны Европы и Британского содружества наций, которые выразили заинтересованность в участии в данной коалиции, получившей неофициальное название «коалиция желающих».

Какие именно государства проявили интерес к инициативе, источник не уточнил, сославшись на конфиденциальность текущего этапа обсуждений.

Чиновник подчеркнул, что проект находится на ранней стадии реализации и ситуация может быстро меняться: «Это все еще на ранних стадиях, ситуация очень изменчива».