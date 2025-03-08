Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак за две недели лишились помощи США и были вынуждены пойти на переговоры. Последние действия украинских политиков прокомментировал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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По его словам, Зеленский «послал министра финансов с соглашением, которое сам предложил», отказался подписывать договора без гарантий безопасности, «получил пинок под зад» в Белом доме, после чего лишился военной помощи от США и американских разведданных.

Далее, по словам Дубинского, Зеленский и Ермак были вынуждены согласиться на поездку в Саудовскую Аравию на мирные переговоры.

«Ну, вот и разубедите меня в том, что они (дураки)», — резюмировал Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил своих заместителей об отсутствии возможности предоставить им гарантии в ближайшем будущем. По мнению депутата, в Киеве идет подготовка к ослаблению конструкции власти.