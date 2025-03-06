Момент падения бомб в Южной Корее попал на видео

Момент падения авиабомб на деревню в Южной Корее попал на видео. Кадры публикует ТАСС.

На записи видно, как один из снарядов падает на одну из улиц в деревне Ногок, по которой в это время движется синий автомобиль. После этого происходит взрыв, за которым следует густой столп дыма. Также можно увидеть, как в разные стороны разлетаются ветки деревьев.

Ранее сообщалось, что восемь бомб MK-82, по четыре с двух истребителей KF-16 ВВС Республики Корея, упали за пределами полигона Сынчжин, где проходили совместные учения Южной Кореи и США с участием ВВС. Все они взорвались. Одна из бомб упала на деревню Ногок, которая находится в шести километрах от полигона. В результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе двое военных. Два человека получили тяжелые травмы. Также в результате падения бомб оказались повреждены семь зданий и один автомобиль.