Французская оппозиция раскритиковала Макрона за призывы к «новым жертвам»

Лидеры ряда французских оппозиционных партий жестко раскритиковали Эммануэля Макрона за манипуляции гражданами, запугивание французов, попытки переключения внимания народа страны от настоящих проблем к украинской тематике. Об этом пишет РИА Новости.

Макрон в среду, 5 марта, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия республики для защиты всего ЕС.

«Стремление к стратегической автономии Европейского союза должно быть нашей целью. Но выделение средств на это не может включать в себя новые жертвы для французов, деградацию наших государственных услуг и отказ от экологического перехода», — отметил лидер партии социалистов Оливье Фор.

Руководитель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян разъяснил, что глава страны не видит настоящих проблем во Франции и играет в противостояние с Москвой. Он добавил, что «реальная угроза для Франции — это не Россия, а финансовое банкротство страны, сокращение рабочих мест».

Лидер коммунистов Фабьен Руссель заметил, что дискуссии об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС опасны.

Макрон играет на страхе французов, говоря об угрозе со стороны РФ, пояснил, в свою очередь, вице-президент правой партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню.

Макрон обратится к нации с речью об Украине

По его словам, в политическом пространстве идет дискуссия об украинском кризисе, но стихли разговоры об иммиграции, нестабильности, государственных финансах, торговой сделке с Меркосур, которая убивает французских фермеров.