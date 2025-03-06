МИД Турции назвал действия Трампа «тревожным звонком»

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что действия президента США Дональда Трампа являются «тревожным звонком» для Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает Financial Times.

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По словам Фидана, действия Трампа могут угрожать безопасности Европы. На этом фоне он призвал страны НАТО сплотиться, чтобы «создать собственный центр притяжения». При этом Фидан подчеркнул, что Турция хочет быть частью любой архитектуры европейской безопасности, которая может в будущем заменить НАТО.

«Джинн выпущен из бутылки, и нет способа вернуть его обратно: даже если Трамп решит не выводить войска из Европы в данный момент, есть вероятность, что в будущем кто-то с похожими взглядами и политическими идеями все равно сможет подумать о сокращении вклада Америки в европейскую безопасность», — заявил он.

Одна страна НАТО поддержала действия Трампа по Украине

Ранее издание Politico заявило, что Трамп хочет «разрушить и перестроить на свой лад» Евросоюз.