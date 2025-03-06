Главы Еврокомиссии и Евросовета побеседовали с прикрытыми ртами

Перед саммитом в Брюсселе главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта беседовали, прикрыв рты руками.

© Lenta.ru

Об этом пишет Euractiv.

«Когда лидеры ЕС направляются в зал заседаний саммита, председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей дружеской встречи, похоже, прилагают большие усилия, чтобы пресса не читала их по губам», — говорится в материале.

Фон дер Ляйен заявила об инвестировании ЕС в производство оружия на Украине

На встрече, которая пройдет в Брюсселе 6 марта, лидеры стран Европейского союза (ЕС) обсудят вопросы обороны и помощи Киеву. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, что на саммите объединению будет сложно достичь согласия по оказанию военной помощи Украине. Блок ищет варианты обхода блокирования помощи со стороны «одной страны».