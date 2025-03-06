ХАМАС отверг ультиматум Трампа

Палестинская группировка ХАМАС в четверг отвергла угрозу президента США Дональда Трампа и повторила, что освободит оставшихся израильских заложников только в обмен на долгосрочное прекращение огня в секторе Газа, сообщает Associated Press.

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ХАМАС обвинил Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в попытке отступить от соглашения о прекращении огня, достигнутого в январе. Соглашение призывает к переговорам о втором этапе, в ходе которого заложники будут освобождены в обмен на большее количество палестинских заключенных и задержанных, постоянное прекращение огня и вывод израильских войск из Газы.

Пресс-секретарь ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа заявила агентству, что "лучший способ освободить оставшихся израильских заложников" - это провести переговоры на этом этапе, которые должны были начаться в начале февраля. На данный момент были проведены лишь ограниченные подготовительные переговоры.

В среду Трамп выступил с "последним предупреждением" в адрес ХАМАС после встречи с восемью бывшими израильскими заложниками. Тем временем Белый дом подтвердил, что проводит прямые переговоры с группировкой. Секретные переговоры, проводимые посланником Трампа по заложникам Адамом Болером, являются беспрецедентными, поскольку США никогда ранее не взаимодействовали напрямую с ХАМАС, который Вашингтон объявил террористической группировкой в 1997 году. Переговоры проходят в Дохе в последние недели, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, добавляя, что сделка не была достигнута. Власти Израиля со своей стороны заявили, что им также неизвестно о каком-либо прорыве в переговорах.