Эрдоган выдвинул требование Европе

Европейский союз (ЕС) должен включить Турцию в единую систему безопасности и программу перевооружений.

© Lenta.ru

Об этом заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Reuters.

«Совместное с Турцией планирование всех шагов, касающихся европейской безопасности, будет отвечать нашим общим интересам (...) Экономическая безопасность и оборона Европы ясно демонстрируют критическую важность Турции», — указал президент.

Эрдоган также указал, что Анкара хочет участвовать в совместных оборонных программах с континентом, включая те, которые поддерживаются структурами Евросоюза. Кроме того, он подчеркнул, что исключение турецкой стороны из таких проектов является «неприемлемым».

Эрдоган высказался о прекращении огня на Украине

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова поддержать становление ЕС новым центром силы, в случае если НАТО развалится в результате нынешней политики США. Глава ведомства подчеркнул, что Европа будет вынуждена приобрести стратегическую автономию. Он объяснил это тем фактом, что в будущем в США к власти может прийти политик со схожими с Трампом взглядами и поставить под вопрос концепцию Североатлантического альянса.