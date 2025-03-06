Адвокатское бюро донесло в прокуратуру Берлина на канцлера Германии Олафа Шольца из-за прилета в страну чартерного рейса с афганскими беженцами. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила газета Bild со ссылкой на официальный документ.

Специальная программа по переселению афганцев была запущена после того, как на их родине власть оказалась в руках радикального движения «Талибан»* в 2021 году. Она подразумевает эвакуацию в Германию афганских сотрудников, работавших на немецкие организации, а также других уязвимых групп населения. Поводом для доноса стал именно такой недавний рейс.

Представители бюро в обращении отметили, что прием беженцев выглядит как «незаконный ввоз людей, а также создание угрозы для населения». Они указали на то, что для приема приезжих нет никаких законных оснований, а все расходы при этом придется оплачивать из бюджета Германии. Юристы в заключение попросили снять с Шольца иммунитет от судебного преследования.

— Нет никаких весомых правовых оснований, по которым этих людей можно просто так — и к тому же за счет Федеративной Республики — ввозить в Германию, — говорится в материале.

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Падение популярности нынешнего канцера Германии показали и итоги досрочных выборов в Бундестаг, на которых одержала победу партия ХДС/ХСС, а СДПГ Шольца заняла лишь третьей место.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.