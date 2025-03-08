В США допустили новую эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС

Власти Израиля разрабатывают планы по эскалации конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС и оказанию давления на него для возвращения похищенных в октябре 2023 года заложников. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что вслед за закрытием контрольно-пропускных пунктов в сектор Газа израильские власти могут прекратить подачу в анклав электроэнергии и воды. Если этот план не сработает, Израиль может возобновить нанесение авиаударов и проведение тактических операций в Газе. Также не исключается, что израильские власти в очередной раз могут вынудить сотни тысяч палестинцев покинуть свои дома, говорится в статье.

WSJ пишет, что спустя какое-то время при отсутствии прогресса с возвращением заложников Израиль может позволить себе начать гораздо более серьезные боевые действия в палестинском анклаве, поскольку в отличие от октября 2023 года запасы вооружений и боеприпасов у страны пополнены.

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19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась.